قانوني يحدد عدد النواب الكافي لتنصيب السوداني رسمياً

2022/10/26 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن العدد الكافي من النواب لتمرير كابينة السوداني ومنهاجه الوزاري.

وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البرلمان يحتاج الى النصف زائد واحد (166) نائبا للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية وهذا الامر لا يحتاج الى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب او الأغلبية المطلقة او غيرها، على غرار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

واضاف ان “التصويت على المنهاج الوزاري يعني منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، وانتخاب حكومته يجب ان يكون بعدد وزارات (14) او اكثر من ذلك”، مشيرا الى انه “يجب تمرير نصف الكابينة حتى تكون حكومة منتخبة وتمارس عملها، وبخلاف ذلك لا تعتبر الحكومة منتخبة دون تمرير نصف الحقائب”.

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