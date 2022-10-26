انطلاق عملية أمنية مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في ديالى

2022/10/26 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلقت عملية أمنية مشتركة، اليوم الاربعاء، لملاحقة العناصر الإرهابية في قاطع ناحية العبارة بديالى

وقال مصدر امني في حديث صحفي “شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى، وقطعات قيادة شرطة ديالى، بمشاركة الأجهزة الأمنية والاستخبارية الساندة بتنفيذ عملية أمنية واسعة في قرى وبساتين ناحية العبارة لملاحقة العصابات الإرهابية، وإلقاء القبض عليهم، وتدمير أوكارهم، وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

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