2022/10/26 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي منشورا يزعم أن "كميات الزئبق المستخدمة في تحنيط المومياءات الفرعونية" يمكن أن تباع بملايين الدولارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زئبق بملايين الدولارات في مومياءات مصر.. حقيقة أم خيال؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زئبق بملايين الدولارات في مومياءات مصر.. حقيقة أم خيال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).