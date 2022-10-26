2022/10/26 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، بـ"العفو وإطلاق سراح 6 باكستانيين تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجابة لطلب شهباز شريف.. الملك سلمان يعفو عن 6 باكستانيين اعتدوا على سيدة في المسجد النبوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجابة لطلب شهباز شريف.. الملك سلمان يعفو عن 6 باكستانيين اعتدوا على سيدة في المسجد النبوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).