2022/10/26 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادبرر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، رد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شخوان عبد الله، طلب المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني بوجود خلل في صياغة طلب تحديد موعد الجلسة، مؤكدًا انه لم يكن نابعا من موقف شخصي. وقال برواري في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "تصرف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شخوان عبد الله برد كتاب محمد شياع السوداني بسبب نقص في الاجراءات والصياغة كان سليما، وقد تم تصحيح طلب السوداني لاحقا". واضاف ان "الموقف لا يعتبر شخصي او بسبب خلاف بل كان اجراءً اداريا من اجل منح السلطة التشريعية الزخم القانوني والاداري". وبشأن الخلاف الكردي ذكر برواري ان "الاتحاد الوطني لا يستحق سوى وزارة واحد كونه حصل على رئاسة الجمهورية والوزارات الثلاث المتبقية هي من حصة الديمقراطي"، مبينا ان "المفاوضات تجري مع رئيس الوزراء المكلف مباشرة دون الدخول بسجال مع الاتحاد الوطني".

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