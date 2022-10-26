البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% ويحدد سعرًا للنفط

2022/10/26 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60% هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما رجح أن يتسبب بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين بانخفاض أكبر.

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن "يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا".

وأضاف أن "صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتحات النفط والغاز الروسية.



وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن".

وقال البنك الدولي إن "صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم".

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