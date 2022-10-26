2022/10/26 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تبنت عصابات داعش الإرهابية، الأربعاء 10/26/2022، مسؤولية الهجوم الدموي الذي استهدف...

ظهرت المقالة داعش يتبنى الهجوم الدموي الذي استهدف مزارا في ايران أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتبنى الهجوم الدموي الذي استهدف مزارا في ايران) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يتبنى الهجوم الدموي الذي استهدف مزارا في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).