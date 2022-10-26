2022/10/26 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mrteY6iTBdU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يكشف بالوثائق خفايا ملف الأمانات الضريبية | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يكشف بالوثائق خفايا ملف الأمانات الضريبية | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).