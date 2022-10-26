الحشد يعثر على 5 رفات مجهولة الهوية في جزيرة الكرمة بالأنبار

2022/10/26 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على رفات 5 اشخاص مجهولي الهوية في منطقة جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.وأوضحت مديرية إعلام الحش الشعبي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات من احد مصادر استخبارات قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار عن وجود 5 رفات مجهولة الهوية في […]

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