ستبلغ 5 ملايين نسمة في مركزها.. الهجرة العشوائية تستهلك جميع الخدمات في كربلاء(فيديو)

2022/10/26 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه مدير بلدية كربلاء الى اترفاع اعداد

ساكني مركز كربلاء الى اكثر من ثلاثة

اضعاف الاحصاء الرسمي البالغ (600) الف

نسمة حيث وصل عدد الساكنين من اهالي

كربلاء المقدسة والوافدين الى مليون

و(750) الف نسمة،

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