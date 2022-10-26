2022/10/26 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BB5G0F9HHKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نازحو مخيم الهول.. مساع تتكثف لإعادتهم إلى العراق ودمجهم في المجتمع) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نازحو مخيم الهول.. مساع تتكثف لإعادتهم إلى العراق ودمجهم في المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).