2022/10/26 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تبنت عصابات داعش الارهابية مسؤولية الهجوم الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي إيران مساء اليوم.وتوفي وجرح العشرات من المدنيين في هجوم ارهابي على مزار (احمد بن الامام موسى بن جعفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داعش تتبنى تفجير مدينة شيراز الايرانية المركز الخبري الوطني.

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