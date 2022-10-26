“داعش” يتبنّى هجوم مزار “شاهجراغ” في إيران

2022/10/26 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن تنظيم “داعش” مساء الأربعاء، تبنّيه الهجوم على مزار “شاهجراغ” الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.وذكر التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا.

وكشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.

وأطلق رجل مسلح مساء يوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد “أحمد بن الامام موسى بن جعفر في مدينة شيراز جنوبي إيران.

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