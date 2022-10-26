برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا.. ومغردون:

2022/10/26 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا 2023/2022، عقب فوز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره فيكتوريا بيلزن التشيكي، برباعية نظيفة، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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