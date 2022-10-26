2022/10/26 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الله بالخير رياضة قرعة وعرس خليجي – اكرام زين العابدين نجحت البصرة في امتحان اجراء قرعة خليجي 25 والتي شهدت مشاركة خليجية باجواء اخوية خالصة.بعض الاشخاص من داخل وخارج العراق كان يشككون في مصداقية اقامة البطولة لانها مرت بمراحل متغيرة ، وكانت بكل مرة تصل الى مرحلة الموافقات النهائية لكنها تلغى وتتحول الى دولة […]

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