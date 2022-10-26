2022/10/26 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ليغا تحييكم من كراج النهضة – محسن التميمي يستطيع اي مواطن شبعان في الكرة الأرضية ان يذهب الى اسبانيا ويلتقط اكثر من صورة مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد او خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وحتى يستطيع ان يلتقط صورة مع رئيس الوزراء الاسباني وهو يتسوق بمفرده بلا حمايات ومدرعات لان مثل هذا الامر […]

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