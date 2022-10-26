2022/10/26 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة في المزاد العلني ..وذكّر عسى أن تنفع الذكرى – باسل عبد المهدي في ظاهرة غريبة تميَّز بها الوضع الرياضي العراقي تتكرّر مع تكرار بدأ الاعلان عن أي تشكيل حكومي جديد منذ السقوط حتى اليوم !! خلافا لكلّ الحقائب الوزارية في الكابينة الحكومية فإن الترشح لاحتلال الموقع الأوّل في وزارة الشباب والرياضة سبقه دوماً […]

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