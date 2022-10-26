الموسيقى في مناهج التعليم المدرسية في الخليج

2022/10/26 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد السعودية لإدخال الموسيقى ضمن المواد الدراسية لطلاب المدارس من العام الدراسي المقبل"2023"..في خطوة ينظر إليها باهتمام وترقب بإدخال مناهج جديدة كالفلسفة، وتعديل المناهج الدراسية لتتضمن أوقاتا أكبر للمواد الفنية و الموسيقى

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