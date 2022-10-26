السوداني قبيل جلسة منح الثقة: على الله توكلنا

2022/10/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، صورة للأخير وهو يضع اللمسات الأخيرة على منهاجه الوزاري، مرفقة بتعليق "على الله توكلنا"، وذلك عشية عقد الجلسة المخصصة لتمرير كابينة السوداني.

وحدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم غد الخميس 27 تشرين الاول، موعدا لعقد جلسة التصويت على كابينة السوداني، بعد طلب قدمه الأخير الى البرلمان.

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