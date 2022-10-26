رئيس حكومة تصريف الاعمال ينأى بنفسه مجدداً من سرقة اموال الضرائب (وثائق)

2022/10/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أورد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، 7 نقاط في كتاب موجه الى مجلس النواب يتضمن اجراءاته ومدى صلته بتسهيل عملية صرف الامانات الضريبية بصورة مشبوهة وسرقتها.

وبحسب وثائق اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أوضح الكاظمي أنه لم يجيب على مقترح الغاء اشراك ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات الامانات الضريبية وصرفها بالموافقة، مبينا انه رد على مقترح وكتاب موجه الى مكتبه من ديوان الرقابة المالية بشأن هذا المقترح، بترك الامر الى ديوان الرقابة المالية واخذ القرار بنفسها استنادا الى قانونها.

ونفى الكاظمي ورود كتاب من وزارة المالية يحذر فيه من عملية صرف الامانات الضريبية، او موافقة الكاظمي عليها.

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