الرئيس الإيراني يهدد بالرد الحاسم على مصدري ومخططي الهجوم الإرهابي

2022/10/26 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

هدد رئيس الجمهورية الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم الاربعاء، بالرد الحاسم على مصدري ومخططي الهجوم على المزار الديني.

ونقلت وسائل الإعلام الايرانية عن رئيسي قوله ان "أجهزة الأمن والشرطة بعد تحديد الضالعين في هذه الجريمة العمياء سترد على مصدري الاوامر ومخططيها ردا يبعث على الندم و يلقنهم درسا".

واضاف ان " التجربة تشير الى أن أعداء إيران ينتقمون باعمال العنف والاغتيالات اثر عجزهم و يأسهم ازاء إحداث الانقسام في صفوف الشعب الموحدة وتقدم البلاد".

وهاجم مسلحون مزار ديني في مدينة شيراز الايرانية ما اسفر عن مقتل واصابة ٥٥ شخصا من الزائرين.

واعلن تنظيم داعش الارهابي، اليوم الثلاثاء، تبنيه الهجوم الذي استدف المزار الديني في ايران.

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