2022/10/27 | 00:08 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء إن "معارك شرسة للغاية" تدور "قرب باخموت" الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وهي هدف رئيسي للجيش الروسي منذ أشهر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: "معارك شرسة للغاية" تدور قرب "باخموت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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