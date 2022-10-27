ثلاثية بايرن ميونخ تعمق أحزان برشلونة في دوري الأبطال

2022/10/27 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زاد بايرن ميونخ من أوجاع برشلونة، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأربعاء.وتواجه الفريقان على ملعب كامب نو ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.وسجل ثلاثية الفريق البافاري كل من ساديو ماني في الدقيقة 22 وشوبو موتينج في الدقيقة 35 وبافارد في الدقيقة 93.وبهذا الفوز وصل بايرن […]

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