السوداني يغرد عشية جلسة منح الثقة: على الله توكلنا

2022/10/27 | 00:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني، الأربعاء، عشية جلسة منح الثقة، بالقول:...

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