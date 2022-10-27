دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يزيد من أوجاع برشلونة.. وليفربول يهزم أياكس بثلاثية

2022/10/27 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاد نادي بايرن ميونخ الألماني من أوجاع نظيره برشلونة الإسباني، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس في دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ).

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