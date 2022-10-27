تحديد موعد وصول أسماء كابينة السوداني الى البرلمان: استبدال أغلبهم

2022/10/27 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف النائب السابق عن كتلة صادقون أحمد الكناني، الخميس، عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باستبدال معظم الاسماء المعلنة في كابينته الوزارية، مبينا ان السير الذاتية للوزراء المرشحين قد تصل صباحا إلى البرلمان.وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "موقف النائب الثاني لرئيس البرلمان بشأن رفض طلب السوداني بحديد جلسة منح الثقة مستغرب ومبرراته غير منطقية".واضاف ان "السير الذاتية للوزراء المرشحين قد تصل صباح اليوم إلى البرلمان وان التسريبات معظمها غير صحيح والأسماء محصورة لدى السوداني فقط بعد استبدال اغلبها".واضاف ان "العملية السياسية مبنية على التوافق وفقا للنظام البرلماني وان كل جهة سياسية تتحمل مسؤولية وزاراتها في حكومة السوداني".وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد حدد، يوم الخميس، موعدا رسميا للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

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