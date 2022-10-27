هيثم الجبوري يفصح عن نوع علاقته بالمتهم نور زهير: اشتريت منزلي بالتبرعات!

2022/10/27 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري اليوم الاربعاء، مدى معرفته بالمتهم نور زهير الذي تم اعتقاله مؤخرًا بقضية سرقة اموال الضرائب.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المتهم نور زهير لم يكن مدير مكتبي يوما ما كما يتم ترويجه"، مستدركا: "لكني أعرفه بالفعل وذلك بحكم كوني نائبا واعمل باللجنة المالية وبالتأكيد يزورني في مكتبي تجار ورجل اعمال وغيرهم".

واوضح ان "معرفته بنور ابتدأت منذ 2016"، مشيرا الى انه "في عام 2019 حدثت له مشكلة مع مصرف المتحد وصدرت مذكرة قبض بحقه".

واشار الى ان "احد اقربائي اخبرني انه باع منزله إلى نور"، فيما بين الجبوري أنه "استغرب من هذا الامر خصوصا وانه كان قد اشترى اكثر من منزل في وقت واحد، ولا اعلم انه لديه اموال بهذا الحجم".

وردا على اتهامه بالاشتراك بسرقة الامانات الضريبية وحصوله على حصة من الاموال، قال الجبوري: "اشتريت منزلي من اموال جمعها اقاربي كتبرع بعد احتراق منزلي واتعجب على اتهامي بسرقة الامانات الضريبية".

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