المرصد السوري: انفجارات عنيفة في دمشق

2022/10/27 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية "تتصدف لأهداف معادية في سماء دمشق".

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