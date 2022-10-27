أمريكا: روسيا ربما تقدم نصائح لإيران بشأن كيفية قمع الاحتجاجات

2022/10/27 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن روسيا ربما تقدم نصائح لإيران بشأن كيفية قمع الاحتجاجات، فيما اندلعت اشتباكات في إيران بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب.

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