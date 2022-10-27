سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ

2022/10/27 | 02:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية "تصدت لعدوان بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت بعضها"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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