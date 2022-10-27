الأردن.. تعديل خامس على حكومة الخصاونة وأداء اليمين الخميس

2022/10/27 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي وزراء الحكومة الأردنية اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، في خامس تعديل تجرية حكومة بشر الخصاونة منذ تسملها في أكتوبر 2020.

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