ضد التحرش بأشكاله.. دعوات لتغليظ القوانين وتكثيف التوعية

2022/10/27 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لم يقر قانون لمعاقبة المتحرشين حتى الآن؟ هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتحرشين في العراق؟ ما دور منظمات المجتمع المدني والتجمعات النسوية في الدفاع عن المرأة العراقية؟

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