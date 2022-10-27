ائتلاف المالكي يكشف عن أسماء مرشحيه لكابينة السوداني

2022/10/27 | 03:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن أسماء مرشحيه لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وذكر الائتلاف في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، أن “مرشحي ائتلاف دولة القانون: – عباس المالكي: وزارة الزراعة – حيان السواد : وزارة النفط – احمد المبرقع : وزارة الشباب والرياضة”.وحدد مجلس النواب، يوم غدٍ الخميس، […]

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