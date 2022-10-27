2022/10/27 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المليادير إيلون ماسك، الأربعاء مكاتب تويتر في سان فرانسيسكو، ونشر تغريدة يظهر فيها وهو يحمل "مغسلة خزفية"، وغير التعريف بنفسه على أنه "رئيس تويتر"، في خطوة تأتي قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام الصفقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. إيلون ماسك يدخل مقر تويتر حاملا "حوض مغسلة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. إيلون ماسك يدخل مقر تويتر حاملا "حوض مغسلة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).