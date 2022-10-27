بايدن يعلن الحرب على

2022/10/27 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، في بيان أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن ستلاحق "الرسوم غير العادلة" التي تضر بأموال الأميركيين والاقتصاد الأميركي.

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