ترامب يتحرك لدعم مرشحين قبل الانتخابات النصفية

2022/10/27 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، عن قيامه بجولة للمشاركة في أربعة مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

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