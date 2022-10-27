ألمانيا تتيح استهلاك “الحشيش” لغايات الترفيه

2022/10/27 | 07:18 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- Lifestyle)- وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء، على إطار عمل لتشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه للبالغين، شرط الاستحصال على موافقة المفوضية الأوروبية، على ما أعلن وزير الصحة كارل لوترباخ.وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الخطوط الرئيسية للمشروع تهدف إلى وضع إنتاج القنب الهندي والاتجار به تحت “الرقابة العامة”، وتسمح خصوصا بشراء وحيازة “كمية لا تتعدى […]

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