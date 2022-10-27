مصادر تكشف لـCNNعن زيارة غير معلنة لمدير الاستخبارات الأمريكية إلى أوكرانيا

2022/10/27 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران مطلعان لشبكة CNN عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين حيث يبدو أن الحرب تستعد للدخول في عامها الثاني.

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