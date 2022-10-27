2022/10/27 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت السلطات الإسبانية، الخميس، الإمام يحيى بن عودة إلى المغرب، بعد يوم من القبض عليه بأوامر من المحكمة الوطنية العليا، التي تتهمه بـ "التشدد" وتبني "إسلام متطرف"، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

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