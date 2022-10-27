2022/10/27 | 08:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RCLdsomGR2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: غياب القيادة السياسية ادخل المحافظة في نفق مظلم وساهم بتراجعها بمختلف القطاعات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: غياب القيادة السياسية ادخل المحافظة في نفق مظلم وساهم بتراجعها بمختلف القطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).