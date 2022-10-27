امانة مجلس الوزراء تعلن تهيئة مستلزمات المرحلة الأولى لمنظومة السحابة الوطنية

2022/10/27 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن مركز البيانات الوطني ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، تهيئة مستلزمات المرحلة الأولى لمنشآت منظومة السحابة الوطنية الخاصة وفق المواصفات العالمية (Uptime Tier3)، وبدء أعمال الصب للقاعدة الأساسية وفق مواصفة هندسية وفنية معينة ؛ لنصب الأجهزة والمعدات للمنظومة المذكورة.كما تم تهيئة باقي المتطلبات الخاصة بعمل المنظومة من أجهزة إنذار مبكر ومنظومة إطفاء الحريق والتبريد ومصادر الطاقة وغيرها.

وبشأن التعريف المبدئي للمنظومة، قال مدير المركز، الدكتور عمار مظهر التميمي: إن منظومة السحابة الوطنية هي أداة فعالة لتبادل المصادر المعلوماتية الإلكترونية بكل سهولة، حيث تأتي هذه السحابة بالأدوات الضرورية لغايات إخضاع البيانات للمعالجة ،والحفظ ، والتخزين ، والاسترجاع .

وأضاف أن السحابة الوطنية تمثل حلا جذريا وفعالا لتوفير بنية تحتية متكاملة لجميع المؤسسات الحكومية ؛ فهي تمكن المستخدمين من تشغيل وتفعيل تطبيقاتهم الإلكترونية عبرها ؛ ولتصبح مسألة تبادل المعلومات والبيانات أمرًا ميسراً بشكل عالٍ.

ولفت التميمي إلى أنه من المؤمل في القريب العاجل أطلاق أول خدمة إلكترونية إجرائية عبر السحابة الوطنية، كنموذج تجريبي لإحدى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث سيكون العمل رقميا بشكل كامل، وسيمثل نجاح هذه التجربة بداية لإعمامها تباعا على باقي المؤسسات الحكومية.وتجدر الإشارة إلى أن المركز حاليا أكملت وضع المواصفات الفنية ؛ من أجل المضي بالمرحلة الثانية من مشروع السحابة الوطنية الخاصة المتمثل بتهيئة خدمات (IaaS, PaaS, SaaS, DRaas) للمؤسسات الحكومية المدنية كافة.

يُشارُ إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات الاستراتيجية الحكومية، ويمثل بنى تحتية وطنية قادرة على النهوض بواقع الحال وصولا إلى تقديم خدمات رقمية عالية المستوى أسوة بالدول المتقدمة.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء27 تشرين الأول 2022

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