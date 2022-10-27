قبيل الجلسة.. ما حقيقة وجود أنذار

2022/10/27 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف مصدر أمني، اليوم الخميس، حقيقة وجود أنذار "ج" للقطعات الأمنية في العاصمة بغداد.

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