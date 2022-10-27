العراق بالمرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

2022/10/27 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اشترى العراقيون نحو 5250 منزلاً في تركيا خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، وذلك وفق أحدث إحصاء تركي نشر اليوم الخميس. وقالت هيئة الإحصاء التركي في أحدث إحصائية اطلع عليها /المركز […]

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