2022/10/27 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رغم الدراسات العلمية الكثيرة التي سلطت الضوء على الآثار السلبية لألعاب الفيديو على صحة الأطفال، إلا أن بحثا جديدا خالف كل تلك النتائج، مؤكدا أن لعبها يطوّر التحكم في الانفعالات والذاكرة.ووفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحث جديد يحمل مفاجأة بشأن ألعاب الفيديو وأدمغة الأطفال المركز الخبري الوطني.

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