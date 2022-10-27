الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

2022/10/27 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت بعضها.وافادت “سانا” نقلاً عن مصدر عسكري سوري أنه حوالي الساعة 00.30 من فجر اليوم 27-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.وأضاف المصدر إن وسائط […]

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