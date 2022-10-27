2022/10/27 | 09:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BEn7QcTeeR0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. استياء كبير من قبل المزراعين بسبب قرار تقليص الخطة الزراعية الشتوية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. استياء كبير من قبل المزراعين بسبب قرار تقليص الخطة الزراعية الشتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).