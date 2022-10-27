2022/10/27 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبمتابعة اللواء قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية اشرف العميد الركن أمر اللواء السابع الفرقة ذاتها واستجابة لمناشدات المواطنين بفتح الطرق المغلقة ضمن محلة ( ٨٣٥) شهداء السيدية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وطلبتنا الأعزاء لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا وتنوه القيادة عن استمرارية فتح الطرق والأزقة المغلقة من قبل اللجنة المكلفة بهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في دوائر ( المرور ، البلدية) بعد تقييمها من الناحية الأمنية والخدمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن فتح طرق مغلقة ضمن منطقة شهداء السيدية في الكرخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن فتح طرق مغلقة ضمن منطقة شهداء السيدية في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).