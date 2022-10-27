2022/10/27 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الخميس، عن بدء الانتشار الامني في مداخل بغداد من جهة محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مداخل بغداد الرئيسية من جهة ديالى بدات تشهد انتشارا امنيا لافتا مع ذروة دخول المسافرين"، موضحا أن "ذلك وسط تاكيدات عن وجود حالة استنفار غير معلن في عدة محافظات مع اقتراب جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن "الانتشار الامني سيزداد في الساعات القادمة وياخذ ابعاد اخرى من ناحية التدقيق مع قرب عقد الجلسة"، معتبراً أن "ما يحدث هو اجراءات احترازية لتفادي اي خروقات".

هذا وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بازدحامات مرورية خانقة تشهدها شوارع العاصمة بغداد، فيما بين انه لا وجود لاي قطع في جسورها بالتزامن مع قرب ساعات على عقد جلسة البرلمان اليوم للتصويت على الكابينة الوزارية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "تشهد شوارع العاصمة بغداد زخماً مرورياً واختناقات شديدة من جهة البياع نحو المنطقة الخضراء والقادسية".

وأضاف أن "طريق كرادة مريم باتجاه مطعم حيدر دبل شبه متوقف، فضلاً عن ازدحام في شارع الكنيسة وسط بغداد".

وأشار الى أن "طريق جسر السنك مفتوح ولا يوجد به أي قطع يذكر، فيما شهد طريق الباب الشرقي من جهة وزارة التخطيط اختناقات مرورية شديدة".

وبين المصدر أن "طرق مرور المركبات في جسر التسويق النفطي - تقاطع شارع الربيعي والطريق من تقاطع الشعب نحو منطقة صليخ وطريق معسكر الرشيد تشهد ازدحامات خانقة جداً مع حركة مرور بطيئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار امني في مداخل بغداد من جهة ديالى واستنفار غير معلن بعدة محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار امني في مداخل بغداد من جهة ديالى واستنفار غير معلن بعدة محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).