2022/10/27 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سير مطار كركوك الدولي، اليوم الخميس، اول رحلة جوية الى تركيا بعد افتتاحه الأسبوع الماضي.

واظهر فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، يوضح تسجيل اول رحلة تصل من مطار كركوك الدولي الى احد مطارات تركيا.

يذكر ان السعودية سجلت مخالفة على الخطوط الجوية العراقية، في الـ 22 من تشرين الاول الجاري، بعد أولى رحلات مطار كركوك، حسبما جاء في كتاب رسمي.

وتضمنت المخالفة، بحسب الكتاب الذي تلقته (بغداد اليوم)، "عدم وجود الرحلة على جدول مطار المدينة المنورة بسبب عدم تبديل (SLOT) من قبل الحركة من (بغداد - مدينة بغداد) إلى (كركوك - مدينة كركوك)".

وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفة تعقبها "غرامات مالية كبيرة" على شركات الطيران، ودعت إلى "إكمال الربط وبالسرع الممكنة قبل تنفيذ رحلة أخرى من مطار كركوك الدولي إلى مطارات المملكة العربية السعودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول رحلة خارجية الى تركيا من مطار كركوك (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول رحلة خارجية الى تركيا من مطار كركوك (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).