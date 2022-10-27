2022/10/27 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1669.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا عند التسوية إلى 1672.20 دولاراً للأوقية.

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني.



والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا تدر عائدا ثابتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.86 بالمئة إلى 19.51 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 3.8 بالمئة إلى 949.54 دولاراً للأوقية كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1942.75 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع تراجع الدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين مع تراجع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).